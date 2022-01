Začínají platit pozměněná pravidla pro testování a karanténu

Od pondělí se lidé po pozitivním PCR testu na covid-19 nebudou muset 30 dní testovat v zaměstnání či škole nebo jít do karantény po rizikovém kontaktu s nakaženým. Vláda ve středu večer upravila mimořádná opatření pro testování poté, co se objevovaly případy, kdy po skončení pětidenní izolace vycházel lidem znovu pozitivně antigenní samotest. Dosud tak museli znovu do pětidenní karantény. Změna platí od pondělí, ale dotkne se i lidí, kteří měli pozitivní test před tímto datem.