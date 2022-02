Z kanceláře za volant autobusu. Omikron vs. MHD

Arriva hlásí, že nemocná je asi desetina řidičů. „Stane se, že dispečer zavolá, protože někoho rychle potřebuje. Zahodím to, co zrovna dělám, a rovnou vyrážím na linku,“ popsal Novinkám třicetiletý muž. Má na starosti vývěsky jízdních řádů, a také aby dobře fungovalo odbavování autobusů včetně platebních terminálů a informačních tabulí.

„Ne vždycky ale mohu kolegy zastoupit, protože se věnuji svojí práci a k tomu se snažím vykrýt šoféry. V týdnu mi visel autobus v Mnichově Hradišti a nešel mu strojek, takže jsem nejdřív musel vyřešit tohle,“ vysvětlil. V úterý třeba vezl škodováky z Prahy do Mladé Boleslavi a zpět. „Jindy bych přišel do práce na osmou, takhle jsem vstal a před šestou už vyjel. Domů jsem dorazil v půl sedmé večer. Ale za volantem mě to neskutečně baví,“ zdůraznil Kodrla.