Nová varianta bude omikron. WHO ji řadí mezi znepokojivé

„První důkazy naznačují, že u této varianty je zvýšené riziko reinfekce ve srovnání s jinými znepokojivými variantami,” píše ve zprávě WHO.

Jedna z hlavních činitelek WHO epidemioložka Maria Van Kerkhoveová poděkovala vědcům z Jihoafrické republiky za to, že se o zjištění včas podělili se světem a vyzvala státy ke zvýšenému dohledu.

Co víme o nové variantě koronaviru B 1.1.529

Podle WHO byla tato varianta objevena v Jižní Africe s pomocí genetické analýzy z 9. listopadu. Dohromady však byla dosud geneticky prokázána v méně než 100 případech.

WHO také uvedla, že varianta vykazuje mnoho mutací, které podle vědců možná vedou ke snadnějšímu přenosu. Podle organizace ale bude trvat ještě týdny, než bude jasné, jaké konkrétní důsledky mutace mají.

Dosud WHO identifikovala čtyři znepokojivé varianty (variants of concern) koronaviru: alfa, beta, gama a delta. O stupeň níže jsou sledované varianty (variants of interest), které zapříčiňují v některých zemích vyšší počet případů koronavirové infekce. Patří mezi ně například lambda.