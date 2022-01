WHO: Omikron je možná méně závažný, ale nikoli mírný

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na brífinku řekl, že varianta omikron by neměla být považována za „mírnou”, neboť globální počty infekcí stoupají k rekordním úrovním, zdravotní systémy jsou zahlcené a vlády usilují o zkrocení viru, který už dohromady zabil více než 5,8 milionu lidí. Tedros rovněž zopakoval svou výzvu k větší rovnoměrnosti v distribuci vakcín a přístupu k nim.

Podle současného stavu distribuce vakcín 109 zemí nestihne splnit cíl WHO plně proočkovat 70 procent světové populace do července, dodal Tedros. Dosažení zmíněného cíle by podle WHO mělo ukončit akutní fázi pandemie.