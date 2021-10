Vojtěch začíná předávat štafetu Válkovi

„Byl by nesmysl, kdyby ministerstvo přijalo nějaké opatření, vláda je odsouhlasila, a za pár týdnů se to změní,“ dodal.

Stejně to vidí i radiodiagnostik profesor Válek. „Budu jen rád, když dospějeme k nějakému konsenzu, který bude pak pokračovat, až bude nová vláda,“ řekl Právu.

Prodiskutovat chce materiály z ministerstva s AntiCovid týmem koalice Spolu. „Myslím, že je tu potřeba jasná kontinuita a strategie. Bez toho to bude ještě horší, než to je, a už teď je to hodně zlé,“ dodal.