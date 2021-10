Vojtěch ve sporu s Válkem, koordinace s opozicí skřípe

„Krizové scénáře a strategii má tým již od čtvrtka. Pokud Anticovid týmu něco chybělo, stačilo napsat. Není čas to hrát do autu. Pojďte to řešit,“ vyzval ministr. A dodal, že se nynější opozice bojí přijmout odpovědnost.

Kandidát na ministra Vlastimil Válek (TOP 09) z Anticovid týmu uvedl, že obrázek o zapojení opozice do rozhodování je zkreslený. „Už to, že premiér Andrej Babiš (ANO) vzbuzuje ve veřejnosti pocit, že se nás snaží vtáhnout do debaty s odbornými komisemi, je naprostá lež. Chce nás vtáhnout do debaty s politiky ANO,“ řekl Válek pro Seznam Zprávy.