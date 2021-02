Vláda zpřísnila podmínky pro cestování

Lidé cestující ze zemí označených oranžovou barvou, budou mít nově před cestou do České republiky povinnost testu. „Test nesmí být starší než 48 hodin, může být PCR i antigenní,” řekl Petříček.

Při cestě ze zemí v červené kategorii bude potřeba jeden test před cestou do ČR a druhý PCR test do 5 dnů od přicestování.

„Nově vznikne také kategorie zemí s velmi vysokým rizikem,” uvedl ministr. Z těchto států bude povinný PCR test před cestou, poté bude muset člověk do karantény. Po pátém dni v ní bude absolvovat druhý test. „Ten mu umožní karanténu ukončit. I potom ale musí 5 dnů nosit respirátor minimálně třídy FFP2,” nastínil Petříček.

Od soboty také nesmějí cizinci přicestovat z jiných než nezbytných důvodů, vláda to explicitně definovala v usnesení po čtvrtečním zasedání. Kabinet zakázal pobyt cizinců v ČR s výjimkami v případě cest do zaměstnání a škol, nezbytných cest za rodinou či blízkými osobami, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb nebo například na svatbu či pohřeb.