Vědci varují před unáhlenými závěry ohledně zmutovaného koronaviru

„Část stromu, která by vypadala takhle, jsem ještě neviděl,“ přiznal pro server Science Mag mikrobiální genomik Nick Loman z univerzity v Birminghamu. Tato linie objevená 20. září je jednou z mnoha, které koronavirus má. Avšak zatímco v půlce listopadu tvořila 26 procent případů, v týdnu počínajícím 9. prosincem bylo její procentuální zastoupení mnohonásobně větší. „V Londýně to bylo 60 procent,“ uvedl v sobotu hlavní vědecký poradce vlády Patrick Vallance.

Linie B.1.1.7 vykazuje 17 mutací, z toho 8 z nich se nachází na spike proteinu, který virus používá pro proniknutí do hostitelské buňky. Dvě z těchto osmi mutací považují vědci za znepokojivé, jsou to mutace s názvy N501Y a 69-70del. Mohou mít vliv na rychlost šíření infekce a případně mohou snížit účinnost vakcíny.

„Dělám tuhle práci pětadvacet let a můžu vám říct, že to nemůžete v takhle krátkém čase takhle kvantifikovat,“ dodal v rozhovoru pro Daily Mail. „Přizpůsobují data důkazům. Vidí nárůst případů a hledají důkazy, které by to vysvětlily,“ uvedl Heneghan.