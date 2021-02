Valachová: Závěrečné ročníky je třeba pustit do škol, radši se soustřeďme na pracoviště

Je podle vás uzavření škol relevantním opatřením, nebo byste postupovala jinak?

Skoro po roce jejich uzavření jsem přesvědčena o tom, že způsob zajištění vzdělávání má vypadat jinak. Myslím si, že není možné k tomu přistupovat jako na jaře v první vlně.

Tehdy jsme reagovali všemi prostředky, a to včetně uzavření škol. Nyní musíme zhodnotit, že výpadek v prezenční formě vzdělávání trvá skoro rok. Na to by měl nyní školský systém zareagovat.

Jak?

Minimálně by se bez ohledu na to, v jakém jsme stupni systému PES, měly otevřít malotřídní školy. Otevřít by se měly školy okamžitě i žákům závěrečných ročníků, tedy třídy maturitní a učňovské. Do školy by se měli vrátit i studenti devátých tříd. Obnovit by se měla i praxe po malých skupinách.

Na co byste se ještě v této situaci soustředila?

Opravdu za nutné považuji, aby se zformoval plán vyrovnávání všech možných rozdílů, které vznikají ve vzdělávání. Aby tak žáci, rodiče a učitelé věděli, jakým způsobem se budeme vypořádávat s dopady koronaviru na vzdělávání nejenom do konce tohoto školního roku, ale i dál.

Je tedy možné, že tahle situace dlouhodobě poznamená úroveň školství?

Myslím si, že hrozba, že dopady budou velké, je reálná. Nemáme navíc jasný plán, jak výpadek nahradit.

Kde jsou výpadky ve vzdělání podle vás nejhorší?

Já osobně odhaduji, že jsou nejhorší při praxích, například na učilištích. Měl by tak vzniknout ambiciózní plán „Absolvent 2021+“, aby ti, co přecházejí do práce, měli šanci některé dovednosti a znalosti prohloubit či zopakovat, nebo dokonce doučit se při zaměstnání.

Nebo pokud přecházejí na vysokou školu, aby měli šanci v prvním, druhém, potažmo ve třetím semestru vědomosti dorovnat. Myslím si, že ministerstvo školství by tohle opravdu mělo iniciovat.

Znamená to, že je možnost, že nynější žáci posledních ročníků budou hůře zaměstnavatelní?

Ano. Máme za pět minut dvanáct, abychom jim pomohli tuto hrozbu odvrátit. My jim nyní musíme zajistit reálnou šanci být úspěšní, protože podle nás ji v tuto chvíli nemají. Žáci a studenti si zaslouží, abychom mysleli i na to, co bude s touto generací, protože dopady na naši společnost mohou být stejně tragické, jako jsou v tuto chvíli ztráty na životech.

Co říkáte na to, že by se školy rozvolnily na úkor přísnějších opatření v zaměstnání, jak zmiňovalo ministerstvo školství. Je to možnost?

Podle mě se absolutně nevěnuje dostatečná pozornost pracovištím a dopravě do zaměstnání. Podporuji myšlenku, že pokud rodiče chtějí co nejrychlejší obnovení prezenční výuky u dětí, tak musí prosadit, aby pracoviště byla bezpečnější.