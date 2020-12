Vakcínu v Česku za dva dny dostalo zhruba tři tisíce lidí

Do Česka dorazilo v sobotu 26. prosince 9750 dávek očkovací látky firem Pfizer a BioNTech, rozdělila se napůl mezi Prahu a Brno. Dalších zhruba 19 500 dávek se očekává ve čtvrtek.

Celkově by pak v lednu mělo přijít do Čech 357 875 vakcín pro téměř 197 tisíc lidí. V únoru by měly společnosti dodat 640 tisíc vakcín, v březnu až přes 907 tisíc vakcín.