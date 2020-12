Vakcínu proti nové mutaci zvládneme připravit do šesti týdnů, řekl šéf BioNTechu

Pokud by současná vakcína nebyla efektivní proti nové mutaci koronaviru, která se vyskytla v Anglii, vědci ji dokáží do šesti týdnů upravit. Uvedl to šéf biotechnologické společnosti BioNTech Uğur Şahin. Podle něj je ale „velmi pravděpodobné”, že účinná bude. Vakcínou vyvinutou firmami BioNTech a Pfizer očkují již dva týdny v Británii a v pondělí ji pro použití schválila také Evropská komise.