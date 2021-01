Vakcína Moderny nedorazí 20 tisíc dávek, ale jen 8 tisíc

Vládní očkovací strategie počítá s tím, že od Moderny do konce ledna dorazí 80 000 vakcín. Ministr Blatný to pak upřesnil, že jich bude pouze 20 000 a zřejmě přijdou 22. ledna. Babiš pak řekl, že toto množství přijde už v pondělí 11. ledna. To ministerstvo v pondělí upravilo na 8000. To znamená dávky pro 4000 lidí.