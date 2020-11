V Praze přibylo v sobotu 424 nakažených, nejméně za měsíc

Laboratoře v Praze odhalily v sobotu 424 nových případů koronaviru. Je to nejnižší denní nárůst od 11. října. Zároveň je to pokles zhruba o 500 případů ve srovnání s minulou sobotou. Situace v Praze je nyní nejlepší v ČR. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Denní nárůsty se v hlavním městě už osm dní drží pod tisícem.