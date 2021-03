V lednu zemřel na Slovensku rekordní počet lidí

Počty úmrtí zásadně ovlivnila druhá vlna pandemie nového typu koronaviru. „V souhrnu za první měsíc letošního roku zemřelo na Slovensku 8650 lidí, což je o 3500 osob víc, než byl průměr za posledních pět let, a o 3600 osob víc než v lednu 2020,“ uvedl statistický úřad.

Podle těchto údajů měl v lednu každý pátý zemřelý méně než 65 let. Celkově počet zemřelých do 64 let převýšil průměr o více než třetinu, konkrétně o 36 procent. Nejhorší byla situace v Nitranském kraji.