V brněnských Židenicích svolali seniory a převezli je na očkování

První kolo akce pro několik desítek seniorů se uskutečnilo ve čtvrtek. „Nápad vznikl při debatě s ředitelem Vojenské nemocnice, kdy jsme přemýšleli, jak to udělat pro naše starší občany přívětivější. Nemáme přístup do databází osobních údajů, takže jsme nemohli lidi oslovovat přímo. Dali jsme výzvu do našeho zpravodaje a Denního centra pro seniory,“ řekl Právu starosta městské části Aleš Mrázek (ANO).