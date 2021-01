V Brně zkouší zvládnout naočkovat 3000 lidí denně

Do očkování se zapojí desítky zdravotníků, pomohou policisté, hasiči, studenti, zubaři i členové Českého červeného kříže (ČČK). Nejvíc nyní scházejí dobrovolníci z řad lékárníků, kteří budou přímo v areálu provizorní nemocnice rozdělovat očkovací látku do dávek.

Zájemce o vakcínu se bude muset nejprve přihlásit do elektronického systému. Dostaví se ve stanovený čas. Bude muset počítat se čtvrthodinovým čekáním. Následuje zápis do evidence administrativním pracovníkem, pak rychlá vstupní lékařská prohlídka.

Po ní se dostává do provizorní nemocnice. Usedá do některé z chodeb mezi lůžky na židli, kde je naočkován. Další administrativní pracovník mu ihned začíná odměřovat 30 minut, kdy se čeká, zda se nedostaví komplikace. Následně přechází pacient k dalšímu lékaři, a to již na povinnou výstupní prohlídku.