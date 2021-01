V Británii spustili očkování drive-in, vakcína se aplikuje bez vystoupení z auta

Premiér Boris Johnson slíbil, že se bude očkovat proti koronaviru nepřetržitě sedm dní v týdnu, aby vakcínu dostali všichni, kteří patří do nejzranitelnějších skupin.

Johnsonova vláda si stanovila za cíl poskytnout do poloviny února první dávku vakcíny všem osobám starším 70 let, jakož i pracovníkům v první linii zdravotní péče, obyvatelům domovů s pečovatelskou službou a všem, jejichž zdraví je vůči viru obzvláště zranitelné. To je více než 15 milionů lidí.