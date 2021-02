Uzavření škol bude problém spíše pro rodiče, míní šéf asociace ředitelů ZŠ

"Z pohledu základních škol by neměly vznikat větší problémy, protože z větší části jsou již uzavřené, takže s distanční výukou prvních a druhých ročníků neočekáváme problémy. Z pohledu mateřských škol to ale říct bohužel neumím," řekl Černý.

Potíže by mohly podle předsedy asociace nastat pro některé rodiče, jejichž děti mohly doposud do školy chodit. "Právě z pohledu rodičů by potíže vzniknout mohly, ale pro školy to problém nebude," řekl Černý.