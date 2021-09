Učitelé, zdravotníci ani pracovníci z domovů seniorů se postojem k očkování netají

„Očkování zaměstnanců jsme organizovali, takže máme přehled. Naočkováno je asi 65 procent personálu. Hovoříme o tom otevřeně. Ale neděláme mezi zaměstnanci žádné rozdíly. Děláme všechno pro to, aby to fungovalo. Testy a respirátory jsou základ, očkování je bonus, není to samospasitelné,“ řekl Novinkám ředitel pražského Domova seniorů Dřevčický park Lukáš Porubský.