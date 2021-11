Učitelé už třetí dávku mají, zní ze škol

Podle předsedkyně Učitelské platformy Petry Mazancové by zavedení povinného očkování kantorů, jak navrhuje šéf Lékařské komory Milan Kubek, nemělo výrazně většinový souhlas. „Už jsem si na toto téma dělala ankety a zřejmě by pro to byla lehká většina,“ řekla Právu. „Mezi učiteli jsou ti, kteří jsou pro povinné očkování, někteří jsou úplně proti. Ale najdete tam i ty, kteří řeknou, že chápou, proč se to dělá, ale vnímají to jako zásah do osobních svobod,“ vysvětlila.