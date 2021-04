Učitelé se připravují na testování dětí

Zařízení, která Právo oslovilo, předpokládají, že výuka poběží podle standardních rozvrhů. Někteří rodiče školáků z druhého stupně, kteří zatím zůstávají doma u počítačů, ale upozorňují, že zřejmě přijdou o část hodin.

„Zatím nemám ze školy oficiální informace, ale dcera, která je na druhém stupni, mi říkala, že se jim kvůli návratu 1. stupně bude měnit rozvrh a zřejmě budou mít méně hodin než dosud. Některé předměty nebudou online, ale jako samostudium,“ zlobila se jedna z maminek.

Podle ředitele ZŠ Sázavská v Praze 2 Michala Voldřicha změny ve škole můžou nastat jen výjimečně. „Ještě máme odpoledne poradu,“ uvedl ve čtvrtek ráno.

Návody na internetu

Testovat se bude přímo ve třídách, pro rodiče, kteří by chtěli asistovat, budou vyhrazená jiná místa a jiní kantoři než třídní. Voldřich odhaduje, že testování zabere tak půlku první hodiny. Kde bude asistent pedagoga, tam to půjde samozřejmě svižněji. „Počítám s tím, že čtvrteční testování bude rychlejší, až se to naučíme,“ uvedl s tím, že ve čtvrtek sbor zhlédl návodné video, jak na testy.

„Zvládneme to,“ je přesvědčená ředitelka ZŠ a MŠ U Santošky v Praze 5 Martina Říhová. „Zrovna posílám učitelům návod z Youtube, aby se seznámili s testováním. Je to všechno pochopitelné,“ vyprávěla Právu s tím, že až děti přijdou do tříd, podívají se na něj společně. „Učitelé jim to vysvětlí a půjdou na věc. Malým dětem pomůžou vychovatelky z družiny a učitelé, kteří nemají online výluku,“ přiblížila.

„Organizaci máme připravenou, uvidí se v pondělí,“ reagovala ředitelka ZŠ Palmovka v osmé části Ivana Vanišová. Učitelé podle ní v pondělí dorazí do práce dřív, aby si testování vyzkoušeli. „Žádné úpravy rozvrhu nechystám, děti potřebují být ve škole. Těšíme se, rotační výuka nám moc nevyhovuje, ale chápu situaci,“ uvedla.

„Moc se těšíme, akorát že nám to zbytečně komplikují novými opatřeními. Ta před tím byla dostatečná, ve škole žádné ohnisko nevzniklo,“ řekl Právu ředitel ZŠ Rakovského v Praze 12 Pavel Nedbal.

„Testování, to je jako taková hra, hodím si kostkou, nechají si mě ve škole, nenechají,“ podotkl. Jak to bude, když některé dítě bude pozitivní, netuší.

Podle něj by bylo správné, aby děti testovali rodiče doma v klidu. „Musíme vzít do zbraně veškerý personál, abychom to zvládli, a výsledek bude rozpačitý. Nedovedu si představit, že by to děti zvládly bez toho, že by u každého stál dospělý a radil,“ dodal.

Podobného názoru je i ředitel blanenské ZŠ TGM Pavel Nezval. „Nevím, co to s psychikou dítěte udělá, až mu ve škole řekneme, že je na rozdíl od kamarádů nemocné a musíme jej oddělit od ostatních. Navíc o kvalitě testů mám velké pochybnosti,“ řekl Právu Nezval.

Některé děti zůstanou v pondělí doma, protože se testování jejich rodičům nelíbí a nepovažují jej za bezpečné. Část rodičů to již oznámila ředitelům. „Otázkou také je, co se stane, když sice zákonný zástupce dá souhlas k otestování dítěte, ale to nám pak testování odmítne. Nemůžeme jej k ničemu nutit,“ uvedl ředitel ZŠ v brněnské Horní ulici Martin Petržela.

Podle něj by bylo nejlepší, kdyby rodič počkal na výsledky testu ráno před školou. Pokud by totiž test dopadl tak, že je dítě pozitivní, mohl by mu být potomek předán okamžitě. Jinak bude školák uzavřen do samostatné třídy, telefonicky bude přivolán některý z jeho zákonných zástupců a dítě bude muset takto separované od okolí čekat na to, až si jej rodiče vyzvednou.

Málo času

„Na přípravu testování jsme dostali málo času. Dát nám podklady ve středu s tím, že v pondělí začínáme, není moc dobře. U nás ve škole to vidím momentálně na pracovní víkend,“ uvedl Petržela. Stejně jako jeho kolegové ale návrat dětí do škol podporuje, protože sebelepší distanční výuka podle něj nemůže nahradit tu skutečnou ve školních lavicích.