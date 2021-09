Třetí dávku už dostalo přes tisíc lidí

„Doporučujeme posilující dávku lidem, kteří jsou ve větším riziku. To jsou chronicky nemocní pacienti, kteří mají predispozici mít těžší průběh covidu, senioři starší 60 let, zdravotníci a sociální pracovníci,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO ). Hodnotit zájem je podle něj zatím předčasné.

Z veřejně dostupných dat je zřejmé, že ho zatím vyslyšeli hlavně lidé ve věku 40–49 let, 50–59 let a 60–69 let. V každé skupině dostalo třetí dávku Pfizeru kolem 250 lidí. Často jde o zdravotníky očkované mezi prvními. Jen brněnská FN u svaté Anny jim začátkem týdne podala přes 75 dávek.