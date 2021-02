Testy: Plaga pro samoodběr ve školách. Na tahu je Blatný

„Teď je potřeba, aby své odpracovaly i jiné resorty, tedy aby ministerstvo zdravotnictví řeklo, které testy jsou vhodné. Dělá se všechno pro to, aby se konkrétním materiálem příští týden zabývala vláda a vše bylo realizovatelné od 1. března,“ uvedl Plaga .

Odkázal na rakouský model, v jehož rámci se žáci před vstupem do školy sami otestují stěrem štětičkou na okraji nosu, asistent jen přikápne roztok a vyhodnocení testu je do 15 minut. Jak už Novinky a Právo psaly, rodiče dostali předem zdarma i test domů na zkoušku.

„Zvažovaná varianta je samoodběr ve škole, což je i ten rakouský model,“ řekl Plaga. Předběžný plán organizace samoodběrů je ale podle ředitelů českých škol příliš složitý a preferují, aby si testy dělaly děti doma a do školy pak jen přinesly negativní test, popřípadě zůstaly doma.

Ta by byla schopna dodávat měsíc od objednání dva až tři miliony testů týdně. Ale test zatím prochází validační studií Státního zdravotního ústavu. Ta by měla skončit do dvou týdnů.