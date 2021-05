Těhotné se k očkování zaregistrují, ale vakcínu dostanou jen některé

Do této chvíle je v Česku dovoleno nechat se očkovat těhotným ženám jen v případě, že patří do rizikové skupiny profesní, nebo jim hrozí těžší průběh onemocnění kvůli jiné nemoci. Ovšem po rozšíření různých variant zmutovaného viru jsou právě gravidní ženy podle odborníků ve větším ohrožení kvůli násobně vyššímu riziku těžkého průběhu nemoci i úmrtí ve srovnání se svými vrstevnicemi, které těhotné nejsou.

A tak se ve Velké Británii , Izraeli , Rakousku či Belgii staly prioritní skupinou. Na celém světě byly očkovány anticovidovou vakcínou stovky tisíc těhotných. Stejnou cestou bychom se měli vydat i my, doporučuje Daniel Dražan, člen výboru České vakcinologické společnosti a zároveň praktický lékař pro děti a dorost, který je členem MeSES (Mezioborové skupiny pro epidemické situace).

„Nejsou žádné bezpečnostní signály, které by ukazovaly, že očkování má nějaký negativní vliv na těhotnou ženu nebo její plod. V současné době klinické studie v zahraničí na očkování těhotných žen probíhají. Vzhledem k riziku covidu-19 lze těhotným ženám očkování nyní doporučit,“ dodal.

Doporučení České gynekologické a porodnické společnosti, které by mohlo změnit současný stav a postoj ministerstva zdravotnictví, bude známo podle jejího předsedy brzy.

„Měli bychom se sejít za týden a sekce odborné skupiny následně formuluje oficiální stanovisko k vakcinaci gravidních žen. V tuto chvíli stále platí, že je třeba zvážit riziko versus přínos vakcinace. Než budou ovšem k dispozici seriózní a renomované studie, bude to dle mého názoru ještě dlouho trvat. Ve světě se těhotné ve druhém a třetím trimestru očkují. Někde, ne všude, není to tedy tak, že by Česká republika zaostávala,“ sdělil Právu Vladimír Dvořák, předseda společnosti.