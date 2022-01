Švýcarsko hlásí rekordní nárůst, hospitalizací ale ubývá. Země nezpřísňuje

Mnozí lékaři proto volají po zpřísnění opatření. „Politici by se měli zamyslet nad tím, zda by v této době měly být stále povolené středně velké a velké akce," řekl lékař Thomas Steffen. Zpřísnění opatření považuje za nevyhnutelné. Podobně se vyjadřuje také Neher či Guido Graf, zdravotní šéf Lucernu.

V současné chvíli ve Švýcarsku platí, že do restaurací, kulturních a volnočasových zařízení je povolen vstup pouze očkovaným a lidem uzdraveným z covid-19 v posledních 180 dnech. Pro konání soukromých akcí (rodina, přátelé) je povoleno 30 osob. Pokud je mezi přítomnými neočkovaná osoba, povolený počet osob se snižuje na deset. Lidé by, pokud je to možné, měli pracovat co nejvíce z domova a rozšířil se požadavek na nošení roušky.