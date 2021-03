Svitla další naděje: Pracuje se na pilulce a nosním spreji proti covidu

„Mohla by se stát účinným doplňkem stávajících vakcín. Půjde-li vše tak, jak by mělo jít, tabletka by se na trhu mohla objevit ještě na konci tohoto roku,“ upřesnil Christoph Franz, šéf správní rady Roche.

Farmaceutický gigant spolupracuje s americkou společností Atea Pharmaceuticals od loňského října. „AT-527 působí jako antibiotikum, ale nezabíjí bakterie, ale viry,“ podotýká Michael Nawrath, virový analytik.

Testy ještě pokročí

Ještě v tomto čtvrtletí začne studie jako podklad pro registraci. Při ní se AT-527 nasadí do nemocničních provozů i mimo ně. Látka se již testuje na pacientech léčených ambulantně s mírnými či středně závažnými příznaky covidu-19.

Podle Nawratha by studie mohla přinést výsledky poměrně rychle. „To, zda se virová zátěž sníží, se dá poměrně rychle stanovit,“ dodal.

Kromě toho se bude zkoumat, zda by přípravek AT-527 mohl posloužit jako druh profylaxe, tedy u lidí, kteří přišli do styku s nakaženými, avšak neprojevují se u nich žádné symptomy. „Tabletky by lidé brali stejně jako jodové pilulky v případě jaderné katastrofy – ihned a preventivně,“ dodal Nawrath.

Vakcína pod dolar?

Výzkumný tým vedený Rakušanem Peterem Palesem z lékařské fakulty Icahn School of Medicine at Mount Sinai v USA pracuje na vakcíně proti koronaviru, která může být podávána nosem – a měla by stát jen dolar (21,9 koruny). První klinické studie byly nedávno zahájeny v jihovýchodní Asii a Latinské Americe.

Vědci se domnívají, že jejich vakcína bude ve střednědobém horizontu mimořádně potřebná, zejména v zemích se středními a nižšími příjmy, řekl rakouské agentuře APA Palese, ředitel mikrobiologického oddělení lékařské fakulty Mount Sinai.

Kromě své specializace na chřipkové viry, v níž spolupracuje s rakouským virologem Florianem Krammerem, od loňska analyzuje koronavir.

Tým chce „zaplnit mezeru“ vlastní vakcínou. Jedná se o tzv. vektorovou vakcínu, při níž se části genomu viru SARS-CoV-2 – konkrétně část, která obsahuje konstrukční pokyny pro protein na povrchu – přivedou do těla prostřednictvím jiného viru. Palese a kolegové používají newcastleský virus, který způsobuje hlavně atypickou ptačí chřipku u kuřat a není nebezpečný pro člověka.