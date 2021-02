Švejdar: Zpřísněná opatření v okresech udržíme

Co se bude dít od pondělka, jak to bude policie v těch uzavřených okresech dál řešit?

Je těžké odhadovat, co by, kdyby. Do nedělního večera budeme držet opatření v tom stavu, v jakém jsou. Netroufnu si a ani nemůžu odhadovat, co se bude dít, když nouzový stav nebude. Budeme muset reagovat na podmínky, které budou nastavené asi nějakým novým opatřením ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. A já nedokážu odhadnout, co to bude znamenat.

Mohla by policie pokračovat v nynějších opatřeních, vydaných ještě v nouzovém stavu, například na základě rozhodnutí krajů vyhlásit stav nebezpečí?

Ano, určitě. Ale teď se skutečně nechci dohadovat, co by to pro policii znamenalo.

Musíte mít ale připravené nějaké alternativy postupu, ne?

Ano.

Váš náměstek Martin Vondrášek hovořil o tom, že jste připraveni na čtyři dny ta opatření provádět. Ale co dál?

Protože se neschválilo prodloužení nouzového stavu, tak od pátku budeme pracovat na nějakých jiných variantách, jaké by přicházely v úvahu, zejména tedy podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Bude těch zhruba šest stovek policistů nasazených ve třech nejpostiženějších okresech stačit?

Je to nastavená varianta, kterou chceme udělat teď. Během prvních dvou, třech, pěti dnů můžeme samozřejmě říct, že je to málo anebo že je to hodně. Máme v policii kapacity, jak přitlačit, tedy navýšit ten počet, ale také se může stát to, že ho po víkendu snížíme. A třeba pak zase na víkend navýšíme, budeme opravdu reagovat na situaci. Ten aktuální počet lidí, který jsme teď nastavili, je dostačující na to, abychom stanoviště pokryli a zvládli.

Zástupci vojenské policie uvedli, že jsou připraveni v počtu několika desítek lidí vám pomoci. Jste s nimi domluveni, že je příští týden zapojíte?

Byli jsme domluveni tak, že pokud by byl prodloužen nouzový stav, tak na pondělní vládě by se otázka nasazení vojenské policie měla projednat. Pakliže bude souhlas, a předpokládám, že ano, tak vojenskou policii rádi použijeme.

Jak budou policisté při kontrolách vjezdu či výjezdu do zavřených okresů postupovat? Budou ty lidi otáčet a říkat jim: Padejte pryč?

Padejte pryč asi nikomu říkat nebudou. Myslím si, že je v první fázi slušně vyzvou, aby se otočili. Opravdu spoléhám na to, že ti lidé tam jezdit nebudou, pokud nebudou muset. Nechci v žádném případě brát vlastní rozhodovací pravomoc policistům na těch konkrétních místech, kde oni mají širokou škálu možností, jak to vyřešit.

Většina z nich bude mít místní osobní znalost a už poznají ty, kteří tam patří. A u těch, kteří to budou chtít obcházet, a budou to zkoušet, o tom jsem přesvědčen, ale doufám, že jich bude minimum, si policisté budou muset poradit i nějakým důraznějším způsobem. A jedna z těch věcí je i to otočení a odeslání zpět.

Nebo pokuta?

Anebo pokuta či oznámení do správního řízení.

Počítám, že lyžaře především v okrese Trutnov, kde jsou Krkonoše, budete posílat také pryč.

Ano.

Jak to bude s běžkaři?

Ano, ty taky.

Řada běžkařských tratí je ale napříč okresy, tak jak to budete řešit tam?