Studenti ve Švédsku se záměrně snažili nakazit koronavirem, chtěli imunitu na jarní večírky

„Nemáme žádné žalobce, žádné podezřelé, žádné důkazy, prostě nic,“ říká šéf vyšetřování Niklas Stjernlöf. Navíc se domnívá, že není jasné, zda by to byl vůbec trestný čin šíření infekce.

„Je otázkou, zda se jedná o trestný čin. Situace by se dala srovnat s rodiči, jejichž dítě neprodělalo plané neštovice a vyhledává nakažené děti, aby se ty jejich infikovaly a získaly imunitu. Je to podobné,“ řekl.

Policisté zachytili informace o záměrnému vystavování se nákaze na sociálních sítích Jodel a také kolovaly různé zvěsti. „Slyšela jsem o tom a klidně se to mohlo stát,“ uvedla Maria Könbergová, městská policistka v Östersundu. Kromě dohadů a fám ale policisté neměli nic, o co by se mohli během svého vyšetřování opřít.