Středula: Zdraví horníků nebylo prioritou

Vláda i hygienické stanice měly o nákaze v OKD delší dobu dostatek informací. Toto váhání bylo zbytečné a ničemu nepomohlo, navíc došlo z mého pohledu k naprosto neuvěřitelným výrokům na adresu horníků, že údajně šíří nemoc tím, že chodí na pivo, což je výmysl a pohrdání lidmi. Ti, co rozhodují, ani netuší, v jakých podmínkách tito lidé dělají. Když bylo jasné, že ve Slezském vojvodství došlo k šíření covidu-19, dalo by se předpokládat, že státní firma OKD, která má polské dodavatelské firmy, zvládne situaci. Ale ukázalo se, že na nic připraveni nebyli, situaci hrubě podcenili a evidentně měli jiné priority, než je zdraví zaměstnanců.

Upozornili jsme na víc věcí, nejen v souvislosti s koronavirem, ale také v souvislosti se zahlazováním hornické činnosti a sníženou cenou uhlí. Firma měla vysokou finanční zátěž a stát se zavázal, že náklady bere na sebe. Tedy není to příběh jen o koronaviru, ale i o OKD a o všem, co s tím souvisí.

Vezměte si, že člověk, který jde do karantény, rázem přijde o 40 procent příjmu. To je vážná věc, ti lidé to nedělají z plezíru a vadí jim, pokud mají o takovou část mzdy přijít.

Stát, nebo management státní společnosti Prisko, situaci hrubě podcenil a teď to hází na někoho, kdo s tím nemá nic společného. Že se virus v hornickém prostředí rychle rozšíří, snad bylo každému jasné, a jestli nebylo, tak je to ještě horší.

Ale to přece vůbec není o hospodách! To je naprosto irelevantní. Zde jsou dva rozdílné světy, jeden za branou továrny a jiný uvnitř. A tam byla situace nesmírně podceněná. Lidé, co pracují v dolech mají společné šatny, sprchy, veškerá zařízení k očistě. Navíc při těžké práci ve vedru a vlhku či v těžních výtazích jsou nějaké roušky nebo půldruhametrové odstupy nesmyslné. Nikoho to nezajímalo a výsledek se dostavil – rychlé šíření viru. S tím žádné „pivko v šest ráno“ nemělo co dělat.