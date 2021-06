Slovinsko daruje Česku přes deset tisíc dávek vakcíny Pfizer

Podle slovinských médií by ale zmíněných 10 530 dávek očkovací látky, o nichž informovala ve čtvrtek Janšova vláda, měly být darem. Stejně tak by darem, a to od Srbska, mělo být 100 tisíc dávek rovněž vakcíny od společností Pfizer/BioNTech, které 31. května dopravilo vojenské letadlo z Bělehradu do Prahy.