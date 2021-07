Slovensko otevře do neděle dva hraniční přechody s Českem

Slovensko slibuje, že do neděle odstraní zátarasy na dvou malých hraničních přechodech s Českem, mezi Velkou nad Veličkou a Vrbovcemi a mezi Stráním a Moravským Lieskovým. Ve středu to oznámil slovenský úřad hraniční a cizinecké policie. Slovenský ministr vnitra Roman Mikulec navíc potvrdil, že na hraničních přechodech, kde to bude prostorově možné, vytvoří speciální jízdní pruhy pro očkované.