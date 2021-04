Skupinová imunita? Někteří experti o ní pochybují

„Každá část světa dříve či později dosáhne skupinové imunity,“ domnívá se Benjamin Cowling, vedoucí oddělení epidemiologie a biostatistiky na univerzitě v Hongkongu. Připustil, že masové očkování to nemusí zaručit, protože není jisté, zda úroveň imunity zůstane dlouhodobě vysoká.

Autoři studie v časopise Nature vypočetli pět důvodů, proč může být skupinová imunita nedosažitelná. Problémem podle nich není jen oslabování obranyschopnosti či vznik nových variant covidu-19. Jasné není ani to, zda vakcíny – i když oslabují nebo blokují dopad nákazy – dokážou zabránit přenosu nemoci.

Experti, s nimiž CNBC hovořila, uznali, že důvody uvedené v Nature mohou vzniku skupinové imunity bránit. „Nesnažíme se to (covid-19) vymýtit, snažíme se zastavit jeho nekontrolovaný přenos,“ řekl Dale Fisher, profesor infekčních nemocí na singapurské univerzitě Yong Loo Lina.

Světová zdravotnická organizace (WHO) loni v létě uvedla, že k zastavení šíření nemoci je třeba, aby očkovaní a lidé s prodělanou nákazou tvořili 60 až 70 procent obyvatel. Anthony Fauci, americký hygienik a poradce prezidenta USA, loni v prosinci řekl, že je třeba, aby se podíl těchto lidí pohyboval mezi 75 a 85 procenty.

„Musíme diskusi odvrátit od úvah o skupinové imunitě jako cíli, k němuž se blížíme či neblížíme,“ žádá Lauren Ancel Meyersová z Texaské univerzity. Ani Fauci už nechce moc mluvit o stádní imunitě a podle listu The USA Today prosazuje jiné řešení: „Místo abychom se zaměřovali na neuchopitelné číslo, nechme očkovat co nejvíce lidí, jak nejrychleji to bude možné.“