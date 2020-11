Skotsko přitvrzuje. Kdo opustí nejstřeženější oblasti lockdownu, může být zatčen

Jedenáct oblastí Skotska, včetně města Glasgow, se přesune do čtvrté, nejpřísnější kategorie lockdownu. Znamená to mimo jiné uzavření všech obchodů se zbožím, které není nezbytné, nebo zákaz návštěv mezi domácnostmi. Kdo navíc vymezenou oblast opustí, aniž by k tomu měl skutečně pádný důvod, může být zatčen. Uvedla to skotská premiérka Nicola Sturgeonová.