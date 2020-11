Silné paže vojáků v nemocnicích potřebují, ve Zlínském kraji už pomáhají první z nich

„Během podzimní vlny pandemie nám vojáci pomáhali několik týdnů také v odběrovém stanu ve Zlíně . Teď jsou zařazeni do týmů přímo na zdravotnických pracovištích včetně oddělení s intenzivními lůžky, kde jsou hospitalizovaní pacienti s koronavirem v těch nejzávažnějších stavech,“ přiblížil ředitel nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček.

Vojáci byli do nemocnic ve Zlíně a Vsetíně přiděleni v rámci celorepublikové armádní pomoci zdravotnickým a sociálním zařízením v době pandemie koronaviru. Do Zlínského kraje zamířili vojenští profesionálové ze 143. zásobovacího praporu v Lipníku nad Bečvou, kteří absolvovali kurz Combat Lifesaver (CLS).

„Ten je rozšířeným kurzem první pomoci pro vybrané vojáky, kteří jsou například vysíláni do zahraničních misí,“ podotkla mluvčí Generálního štábu Armády České republiky Magdaléna Dvořáková.

Vojáci vyslaní do Zlínského kraje mohou na nemocničních odděleních asistovat například při dezinfekci povrchů, úpravě lůžka, při transportu, polohování a hygienické péči o pacienta, při zásobování materiálem a jeho distribuci. Podle dohody by nemocnicím Zlínského kraje měli být k dispozici do 1. prosince 2020.