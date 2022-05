Šanghaj zpřísňuje i přes ústup covidu. Lidem „děkuje za pochopení“

V několika čtvrtích dostali lidé nařízení zůstat doma, nevycházet a nepřebírat žádné nedůležité zásilky. „Období klidu” má trvat minimálně do středy.

Agentura AP uvedla, že není jasné, co vedlo k opětovnému zpřísnění, protože počty nových případů covidu-19 ve městě soustavně klesají.

Úřady sice začaly postupně rušit přísná pravidla, ale zdá se, že nové nařízení vrátí toto 25milionové město v podstatě do počáteční fáze epidemie.

Nevím, co se v květnu stane, ale myslím, že po tomhle lockdownu budu potřebovat psychologickou pomoc

„Už jsem si sbalil kufry, předpokládám, že příště je řada na mně,” řekl s odkazem na povinný přesun nakažených do karanténních zařízení.

„Nevím, co se v květnu stane, ale myslím, že po tomhle lockdownu budu potřebovat psychologickou pomoc,” uzavřel.

„Pokaždé tvrdí, jak se to za pár dní zmírní, ale zdá se, jako by to nemělo konce,” řekla paní Lu. Celé své jméno nechtěla sdělit, jelikož se bojí odplaty ze strany úřadníků, kteří protestující hlasy tvrdě potlačují.