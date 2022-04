Šanghaj rozšiřuje uzávěru. Infekce rostou

Před uzávěrou se v mnohých částech Šanghaje tvořily fronty před supermarkety, odkud si obyvatelé odnášeli zboží do zásoby. Důchodkyně Süe Wen-jing ze západní části města, která se uzavře od pátku, se svěřila, že tento týden chodila na nákup každý den a pokaždé utratila v přepočtu na 2500 korun. „Je to vyčerpávající. Tyto pomeranče, které jsem zrovna koupila, mě přišly na 70 jüanů (bezmála 250 korun). Pokud to tak bude pokračovat, věci se tu vymknou kontrole,“ řekla. „Myslím ale, že nakoupené jídlo nazmar nepřijde. Když si člověk neudělá dostatečnou zásobu, mohl by zpanikařit, pokud ho nepustí ven,“ vysvětlila.