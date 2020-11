Rozvolnění do Vánoc není pravděpodobné, tvrdí lékař Trnka

V posledních dnech se počty nakažených už výrazně nezvedají, v některých dokonce klesaly. Znamená to, že vládní opatření zabírají?

Opatření nepochybně zabírají. Kontakty mezi lidmi se podle sociologických dat i odhadů z mobilních dat do tohoto týdne snížily asi na 50 procent, což má významný zpomalující vliv na šíření viru. Pokud se však chceme co nejrychleji vrátit k normálnějšímu životu bez výrazných omezení pohybu, potřebujeme podstatně strmější pokles.

Zatím poslední situační zpráva BISOP ukazuje, že současný stav by vedl k postupnému snižování počtu nově nakažených, hospitalizovaných a pacientů v těžkém stavu, avšak je nepravděpodobné, že bychom se do konce roku 2020 dostali na čísla, která by umožnila bezrizikové rozvolnění opatření.

Jaký scénář je teď nejpravděpodobnější? Je možné, že Vánoce proběhnou „normálně“?

Nyní se domníváme, že se vývoj epidemie u nás pohybuje někde mezi „pesimistickým“ a „realistickým“ scénářem z naší situační zprávy z 28. října. Pokud se tedy nic zásadního nezmění, očekáváme velmi pozvolný pokles nově nakažených i hospitalizovaných pacientů.

Pokud se dále nesníží množství kontaktů mezi lidmi a nezvýší míra jejich osobní ochrany (roušky, odstupy, mytí rukou), nevypadá pravděpodobně, že by bylo do Vánoc možné bezpečně rozvolnit současná opatření. V tuto chvíli bych to nepovažoval za rozumné.

Do jakého bodu bychom měli dospět, aby se mohlo začít rozvolňovat? Hovoří se o reprodukčním čísle R 0,8, což znamená, že každý nakažený v průměru nakazí méně než jednoho dalšího.

Z našeho pohledu není bezpečné rozvolnit současná opatření. V tuto chvíli bych to nepovažoval za rozumné. Pokud by nyní došlo k poklesu čísla R, mohli bychom do konce roku vidět pokles nově detekovaných nakažených ke 2000 za den, kdy už by snad mohl začít dostatečně fungovat systém testování a trasování.

Co by pomohlo?

Přinejmenším částečně může za současnou situaci špatná komunikace vlády a špatný příklad, který nám politici dávají vlastním chováním. Ale tam už asi zlepšení čekat nemůžeme. Hlavní oblastí, kde by mohlo ještě dojít ke snížení kontaktů mezi lidmi, jsou pracoviště a silnější motivace pro firmy, a to i finanční, aby převedly maximum pracujících na práci z domova.

Velmi by pomohlo posílení kapacit testování a zejména zvýšení jeho dostupnosti.

Testy zdarma, jako jsou na některých místech v Německu či Rakousku, či alespoň proplácení pozitivních testů by mohlo zvýšit protestování populace a zrychlit přesun infikovaných do karantény.

Správné použití antigenních testů by mohlo předcházet šíření nákazy nejen v sociálních zařízeních, ale i třeba ve firmách, ale tam by opět bylo nutné zaměstnavatele motivovat, aby testovali.

Pomohlo by samozřejmě i krátkodobé ještě přísnější omezení volného pohybu obyvatel, například po vzoru Walesu. (Zatím 14denní uzavření všech podniků kromě těch nej­potřebnějších pro fungování země; zákaz stýkání členů různých domácností – pozn. red.).

Jaké vyhlídky má naše zdravotnictví? Nezkolabuje?

Nyní se zdá, že opatření zabrání kolapsu zdravotnictví, byť za cenu omezování normální péče a přeměny mnoha oddělení na oddělení pro nemocné s covidem. Naše modely očekávají kulminaci počtu hospitalizovaných tento týden.

Kvalita našeho zdravotnictví, především lékařů a lékařek, sester, ošetřovatelského a pomocného personálu, je na špičkové světové úrovni a stejně tak vynikající je jejich nasazení – to je spolu s aktuálními opatřeními důvod, proč se nám „italský scénář“ snad vyhne.

To vše je ale doprovázeno různou mírou omezení běžné, necovidové péče, které bude mít také negativní dopady na zdraví populace. I proto je nezbytné počty nakažených rychle snížit.

Kolik úmrtí bude ovlivněno covidem?