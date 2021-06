Rozvolněná Praha se bojí další vlny

Také hygienici zároveň varovali před opětovným růstem případů v Praze. Klesající trend se zde totiž v posledním týdnu zastavil. V týdnu do 22. června šlo v hlavním městě o 230 onemocnění, přičemž o týden dříve jich bylo 161, nárůst je tedy více než třetinový. „Jednou z možností je zvýšený pohyb lidí v hlavním městě, tedy velká mobilita obyvatelstva,“ doplnil Boublík.

Praha je podle něho v Česku nyní krajem s aktuálně nejvyšším výskytem covidu-19. Podle Johnové, která o situaci mluvila s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem ( ANO ), by měl jednat stát. „Potřebujeme pozdržet příchod další vlny, indické mutace delta, zpomalit nástup. V tomto směru vláda podle našeho názoru nedělá dost,“ řekla Johnová.

Hygienici podle něho nedostávají kontakty a leckdy ani přesnou adresu lidí, kteří se vracejí do Prahy z rizikových zemí, přičemž Praha je bránou do Česka. Dosud se podle Hřiba neukázalo, že by cestování MHD, pokud se v ní lidé chrání respirátory, bylo z pandemického hlediska rizikové.