ROK S COVIDEM: Jak se podle známých Čechů změní svět po pandemii?

Po jarní vlně jsem měl naději, že lidé budou semknutější, pokornější. Dnes už si to nemyslím. Navíc nás na podzim čekají vyhrocené volby. A to bude teprve rokenrol.

Možná si to neuvědomujeme, ale spousta oborů udělala obrovský technologický skok dopředu. To je věc, která určitě významně pozitivně ovlivní chování firem a lidí v dalších letech.

Lidská podstata se nemění, život se určitě vrátí ke zdánlivému normálu, i když pandemie urychlí řadu změn napříč sektory společnosti. Na jedné straně bude výsledkem zvýraznění priority oblasti zdravotnictví a bezpečnosti a i jako jednotlivci budeme opatrnější. V širším kontextu se ale obávám rozevírání nůžek mezi vítězi a poraženými pandemie, které povede k další polarizaci a ztrátě společenské soudržnosti. Udržení jednotícího prvku je největší úkol do blízké budoucnosti.

Jsem přesvědčená, že jedinou zbraní, kterou proti onemocnění covid-19 máme, je věda. Myslím, že pandemie to dostatečně jasně ukázala. Věřím proto, že se konečně změní přístup ve financování vědy, abychom byli na podobné situace, které v budoucnu mohou nastat, lépe připraveni. Mimo jiné i vybudováním odborné autority v oblasti virologie.

Česká republika zchudne, zemřelo zbytečně mnoho lidí a kvůli vládě pana Babiše se z toho budeme dostávat mnoho let.

Asi nám tady zůstanou nějaká omezení, nejspíš budeme ještě nějakou dobu muset nosit roušky či respirátory. Zároveň si asi dost lidí uvědomí, že zdraví, možnost cestovat, vídat se s rodinou, co jsme brali jako samozřejmost, za určitých okolností samozřejmé není. A budou si toho víc vážit.

Někteří lidé se do „normálu“ vrátí snáze než jiní. To bude individuální podle toho, jak koho situace ovlivnila. Je zároveň třeba si přiznat, že ten zmíněný a vzývaný „normál” již dle všeho nebude stoprocentní a bezbolestný. Ale těším se, že lidé opět budou moci cestovat, potkávat se beze strachu, děti chodit do škol. Fungující sport pak již bude pouze potvrzením, že jsme na dobré cestě.