ROK S COVIDEM: Jak pandemie změnila život slavných Čechů

Krom přesunu do online prostředí a nutnosti bezchybně zvládnout mimořádnou situaci z pohledu největší energetické společnosti u nás přinesla pandemie i potřebu větší koordinace a komunikace s kolegy z jiných odvětví naší ekonomiky. Jako člen poradního orgánu vlády NERV 2020 jsem společně s dalšími kolegy začal pracovat na hospodářské strategii státu, která by nám všem měla pomoci znovu nastartovat prosperitu a udržet kvalitu života, o kterou stojíme.

Protože jsem 85+, tak jsem musel přijmout home office. Není to úplně to pravé ořechové, ale má to také své přednosti. Nemusím jezdit přes celou Prahu do práce a pak domů, takže ušetřený čas se mi velmi hodí. Doma mě nikdo nevyrušuje, nezvoní telefony a člověk se může lépe soustředit na svou práci. Naučil jsem se využívat telekonferencí, což také není ideální, ale je to aspoň bezpečné před nákazou.