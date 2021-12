Rok od první dávky. Vakcínu má 6,7 milionu lidí

Většina z nich byla schválena pro starší 18 nebo 16 let. Na mladistvé ve věku 12 až 15 let došlo s očkováním začátkem července. Koncem letošního listopadu pak EMA schválila první vakcínu i pro nejmenší děti od 5 do 11 let. Proočkovanost obyvatel odpovídá tomu, jak se zpřístupňovalo očkování.

Z více než 90 procent jsou proočkovaní lidé nad 70 let. S nižším věkem podíl očkovaných klesá. Mezi pětačtyřicátníky a padesátníky je to 75 procent, ve skupině 16 až 29 let je to 64 procent. U dětí ve věku 12 až 15 let necelá polovina. Aspoň první dávku dostalo už přes 63 procent ze všech obyvatel, tedy asi 6,7 milionu.