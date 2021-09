Rodiče zemřeli s covidem, zůstalo po nich pět dětí

Davy zemřela na konci srpna několik dní poté, co na ventilátoru porodila holčičku. Daniel skonal několik týdnů po ní.

Kromě novorozeněte měli děti ve věku dvou, tří, pěti a sedmi let, o něž se nyní starají prarodiče. Ani jeden z rodičů neměl za sebou očkování, potvrdil Vong Serey, bratr Davy – ona prý nechtěla na injekci během těhotenství a její manžel vakcínu odmítl.

„Jeho poslední slova, než ho intubovali, zněla: ,Pokud nejste naočkovaní, udělejte to. Věřte mi, nechcete skončit jako já‘,“ prozradil Vong.

V minulých dnech činil celostátní sedmidenní průměr v USA téměř 163 tisíc nových případů covidu denně, což je podle listu The Daily Mail nárůst o více než 300 procent oproti loňskému počátku září. Hospitalizováno zůstává nyní přes sto tisíc Američanů, zatímco před rokem jich v nemocnici bylo jen 41 tisíc.

Ve srovnání s loňským zářím je vyšší i počet úmrtí, a to o čtyři pětiny. Útěchou je jen to, že počet mrtvých i hospitalizací roste pomaleji než celkový počet případů. To je přičítáno očkování.