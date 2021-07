Restaurace budou muset kontrolovat bezinfekčnost hostů, plánuje Vojtěch

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zvažuje, že by bezinfekčnost návštěvníků na covid-19, tedy to, že prošli očkováním či mají negativní test, musely kontrolovat i restaurace. Jejich zástupci, s nimiž jednal, o to podle něj sami mají zájem a někteří k tomu přistoupí dobrovolně. S mobilní aplikací pro uložení a kontrolu certifikátů to už bude podle něj jednodušší.