Reprodukční číslo R: Rozvolnění Česku neuškodilo

Reprodukční číslo, které odráží šíření koronaviru v české populaci, mírně roste. Pesimističtější interpretace může znamenat, že se s rozvolněnými opatřeními mírně zhoršuje i epidemiologická situace. Ředitel české kanceláře WHO Srđan Matić ale upozorňuje, že výklad může být i optimistický. Mohlo by to odrážet, že se zlepšil monitoring nakažených osob a že země pozvolna přechází k chytré karanténě.