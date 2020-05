Rekordman Lorenzo ustál tři karantény

Domov tak uviděl až 20. února. „Po příjezdu se na mě někteří lidé dívali jako na podezřelého, ale s tím jsem musel počítat,“ vybavuje si. Ještě téhož dne oznámily úřady výskyt viru ve městě Codogno v Lombardii a zničující epidemie zaútočila na plné obrátky. „Tehdy nic nenasvědčovalo, že by se nemoc v Itálii mohla významně šířit. Jistě, mohli jsme zavést řadu preventivních opatření, ale po bitvě je každý generál,“ poznamenává posluchač práv s touhou po kariéře v diplomacii. Současně jako novinář na volné noze píše pro různé weby o sportu a čas od času se zúčastní soutěží profesionálních hráčů počítačových her.

Na otázku, jak si poradil s tím, že sedí přilepený doma, odpovídá klidně a vyrovnaně: „Chcete vědět, jak jsem to všechno zvládl? Myslím si, že to prostě zvládnout musíme, ať už se nám to líbí, nebo ne. Přesně to si říkám od samého začátku.“