Ředitel slánské nemocnice: Jedeme na doraz, britská mutace se bleskově šíří

Kdy se u vás objevil první pacient s britskou mutací?

Podezření jsme pojali vlastně zhruba před čtrnácti dny, kdy se u nás začal šířit koronavirus mezi personálem lavinovitě tak, jak jsme to dříve nepozorovali. Proto jsme si minulý týden nechali jeden vybraný vzorek u zaměstnance otestovat. Testování na britskou mutaci není totiž standardní, trvá to dlouho a je to náročné. A včera nám přišel výsledek, který to potvrdil.

Více případů britské mutace tedy zatím potvrzených nemáte?

Ono těch výsledků asi ani více nebude. Tam jde spíše o tu informaci, zda to je, či není přítomno. O tom, že je u nás mutace, vypovídá hlavně to, že se koronavirus v nemocnici šíří více.

Jak v nemocnici stoupal počet nakažených britskou mutací?

Myslím si spolu s epidemiology, že pokud jsou dvě mutace a jedna se šíří rychleji a ta populace je vůči ní citlivější, tak prostě převáží. Takže to jsou obavy, které dokonce někde zveřejnil i profesor (Roman – poz. red.) Prymula. Slyšel jsem, že prostě ta britská mutace pravděpodobně do března převáží a bude dominovat.

Vnímáte jiný průběh u pacientů s touto mutací?

Zatím ta doba, po kterou jsme to mohli pozorovat, je krátká. Já si ale myslím a potvrzují to i covidoví lékaři, že průběh nemoci je stejný. Největší problém u britské mutace je, že se rychleji šíří.

Jak se mutace v nemocnici projevuje?

Tak máme zhruba 80 lidí v karanténě, některé provozy jedou v nouzovém režimu. Současně samozřejmě máme i vyšší počet pacientů, kteří s velkou pravděpodobností mají britskou mutaci. Nebo alespoň část z nich. Takže jedeme na doraz. Je to těžké.

Říkal jste, že máte 80 lidí v karanténě. Z kolika?

V nemocnici máme asi 500 zaměstnanců a z toho 400 jsou zdravotníci.

Takže musíte omezovat zdravotnickou péči?

No tak třeba rentgen jsme museli hodně osekat. Dělají se jenom nejakutnější vyšetření. Péči na jednotce intenzivní péče jsme omezili zhruba na polovinu a různě se vypomáhá.

Co teď budete dělat?

Já se musím přiznat, že jsme trošičku ve vleku událostí, protože není ani moc z čeho brát. Do toho všeho spouštíme teď očkovací centrum, což je také personálně náročná věc. Odběrové centrum jede dál, kde nám pomáhají hasiči, armáda a dobrovolníci. Ale v zásadě záplatujeme to, co zjistíme, že se předchozí den stalo. Tady se moc nedá plánovat, protože není z čeho brát. Reagujeme na aktuální situaci.

Je ve hře třeba pomoc z okolních nemocnic?

Já myslím, že kladenská nemocnice, která je nám nejblíže, je na tom úplně stejně jako my. Takže tam se pomoc očekávat nedá. Na druhou stranu včera jsme se obrátili na krajského koordinátora intenzivní péče, který má za úkol případně pacienty distribuovat po kraji. S jeho pomoci se nám podařilo domluvit překlad několik pacientů do berounské nemocnice, která je na tom lépe.

Zavedli jste nějaká nová protiepidemická opatření kvůli mutaci?

Už není moc co zavádět. Problém s touhle mutací je ten, že stačí malá dávka viru a že stačí krátký kontakt dvou osob, třeba při převlékání. To je ta zrada. Samozřejmě ale apelujeme na všechny, aby dodržovali všechno, jak mají.

Působíte, že ze situace není žádné východisko.

Nějaké východisko asi je, ale teď jde o to, jaké budou ztráty, a to nikdo neví. Bezvýchodná je hlavně doba, která je ještě před námi. Nikdo neví, jak bude dlouhá.

Takže by vám asi pomohlo méně pacientů s covidem.

No jasně. Ale více lůžek pro covid už nejsme stejně schopní vytvořit. To bychom museli předělat celou nemocnici na covid a to asi nejde. V této době jsou i jiné nemoci a jiní pacienti.

