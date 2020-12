Rakousko zvažuje zaříznout silvestra

V současné době platí v Rakousku zákaz návštěv mezi 20.00 a 06.00. Během dne je povoleno, že se může sejít šest dospělých (plus šest dětí) ze dvou domácností. Toto omezení by se mělo během vánočních svátků rozvolnit.

Ve dnech 24., 25., 26. a 31. prosince by mělo být povoleno setkání až 10 lidí z různých domácností. Současně by tyto dny měly být vyjmuty ze zákazu nočního vycházení.

Vláda se vzhledem k nepříznivému pandemickému vývoji rozhodla toto opatření zpřísnit. Kancléř chce se spolkovými zeměmi probrat, ve kterých dnech je toto rozvolnění opodstatněné a kdy by se měl „kohoutek opět utáhnout“. Server Kronen Zeitung upozorňuje, že s největší pravděpodobností se omezení dotkne silvestrovských oslav. Už minulý týden vyhlásila například Francie na přelomu roku zákaz vycházení mezi 20.00 a 07.00.

V alpské zemi se bude moci od 24. prosince lyžovat, ale restaurace a hotely zůstanou zavřené až do 6. ledna. Od 19. prosince do 10. ledna navíc budou muset všichni lidé přijíždějící z rizikových oblastí v zahraničí na deset dní do karantény. Možnost vyjet na svah tak budou mít jen místní.