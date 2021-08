Rakousko zpřísňuje podmínky pro příjezd

#Rakousko Do restaurací/hotelů/na akce smí očkovaní/testovaní/uzdravení. Ti se při cestě z ČR také nemusí el. registrovat (https://t.co/fsAfwpVBfT). Od 15. 8. se u vstupu do restaurací aj., od 18. 8. u vstupu do země za očkované u 2dávkové vakcíny považují ti s 2. dávkou. @mzvcr pic.twitter.com/xjJOtLLsMm