Rakousko si testy ve školách pochvaluje

V Rakousku to jde. Děti chodí do školy, testují se a funguje to Koronavirus

Na všech školách se stále používají nosní samovýtěrové testy, kdy se tyčinka zasune do přední části nosu. Poté, co se dutina vytře, vrátí se tyčinka do desek, kam na ni pedagog nakape roztok, desky se zavřou a za pár minut je výsledek.

Poté, co se žáci v Rakousku vrátili do školních lavic, se začala v zemi epidemiologická situace horšit a stoupaly počty infikovaných. Školy to ovšem nijak zásadně nezasáhlo. Statistika mluví za vše. Počet nakažených se ve školách v týdnu od 8. do 12. března v porovnání s předchozím týdnem dokonce mírně snížil. Z 1,5 milionu testů bylo 1188 pozitivních. Předchozí týden (od 1. do 5. března) bylo provedeno 1,4 milionu testů a nakažených bylo 1247 žáků, píše server Salzburger Nachrichten.