Rakousko má naočkováno 43 procent školáků nad 12 let, Česko zaostává

S vývojem očkování je Faßmann spokojený: „Školy zůstanou otevřené, o to se postaráme,“ řekl ministr.

Školy jsou v třístupňovém bezpečnostním plánu. Znamená to, že ti školáci, kteří nejsou očkovaní, se musejí testovat třikrát týdně a mimo třídu musejí nosit roušky.

V prvních sedmi týdnech školní docházky bylo provedeno 4,8 milionu PCR testů. Do středy bylo odhaleno 4100 nakažených. Na deset milionů provedených antigenních testů připadlo 6000 podezřelých případů.

Nechte se očkovat na nejkrásnějším místě Rakouska, zve prezident do svého sídla

Nechte se očkovat na nejkrásnějším místě Rakouska, zve prezident do svého sídla Koronavirus

Podobně jako je tomu v jiných zemích, bojuje i Rakousko s mýty a dezinformacemi kolem očkování. Ve snaze zabránit nepravdivým informacím spustí se v zemi podle ministra školství akce s názvem „Prolomit vlnu“ (Breaking the wave). Během on-line schůzek, jež by se měly konat také v turečtině, bosenštině, arabském jazyce a perštině, by si rodiče, studenti, učitelé a správci škol měli mít možnost vyměňovat názory na očkování s odborníky z oblasti vědy a medicíny.